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Başakşehir'de iş hanı yangının 3. gününde söndürme çalışmaları devam ediyor

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Başakşehir'de 10 Haziran Cumartesi günü meydana gelen 6 katlı iş hanında çıkan yangının 3. gününde söndürme çalışmaları devam ediyor. İtfaiye ekipleri yoğun bir şekilde yangına müdahalede bulunmayı sürdürüyor.

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir iş hanında 10 Haziran Cumartesi saat 16.00 sıralarında başlayan yangın 3. gününde söndürülmeye devam ediliyor.

Başakşehir'de iş hanı yangının 3. gününde söndürme çalışmaları devam ediyor

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri yoğun bir şekilde söndürme çalışmasına devam ederken, yangının kontrol altına alındığı öğrenildi. Binanın iç tarafında küçük yanmaların devam ettiği görüldü.

Başakşehir'de iş hanı yangının 3. gününde söndürme çalışmaları devam ediyor

YER YER ÇÖKMELER YAŞANDI

İş hanında bulunan karton, plastik, kırtasiye ve mobilya gibi malzemelerin yandığı belirtildi. Binanın bazı bölgelerinde yer yer çökmelerin yaşandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Uzun - Güncel

Başakşehir İtfaiye Güncel Haberler

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