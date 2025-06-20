Başakşehir'de İnşaatta Duvar Çökmesi: 1 İşçi Yaralandı

Başakşehir'de İnşaatta Duvar Çökmesi: 1 İşçi Yaralandı
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Başakşehir'de inşaat halindeki bir binanın duvarında meydana gelen çökme sonucu bir işçi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı işçiyi hastaneye kaldırırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Başakşehir'de inşaat halindeki bir binanın duvarında çökme meydana geldi. Yaralanan 1 işçi ambulans ile hastaneye götürülürken polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Güvercintepe Mahallesi Bayar Sokak'ta bulunan bir inşaatta saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İnşaatın duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. O sırada bir işçi yıkılan duvarın altında kaldı. Diğer işçiler hemen yardıma koşarken olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hayati tehlikesi olamayan işçiyi ambulansla hastaneye götürdü. Polis ekipleri de inşaata gelerek incelemelerde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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