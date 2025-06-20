Başakşehir'de İnşaat Halindeki Duvar Çöktü: Bir İşçi Yaralandı

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Başakşehir'de inşaat halindeki bir binada duvarın çökmesi sonucu yaralanan işçi, itfaiye ekipleri tarafından enkaz altından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. İşçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Başakşehir'de, inşaat halindeki bir binada duvarın çökmesi sonucu enkaz altına kalan işçi hastaneye kaldırıldı.

Altınşehir Mahallesi Bayar Sokak'ta inşaat halindeki binada çalışan işçinin ördüğü duvar çöktü.

İşçinin durumunu gören arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, işçiyi enkaz altından yaralı olarak kurtardı.

İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan işçi hastaneye kaldırıldı.

İşçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Umut Kaya - Güncel
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