Başakşehir'de inşaat alanında 1 işçi göçük altında kaldı - Haberler

Başakşehir'de inşaat alanında 1 işçi göçük altında kaldı Başakşehir'de bir inşaat alanında görevli işçi, göçük altında kaldı. Başakşehir'de bir inşaat alanında görevli işçi, göçük altında kaldı. Kayabaşı Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'ndeki bir inşaat alanındaki kazı çalışmaları sırasında göçük oluştu. Alanda görevli 1 işçi göçük altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, işçinin kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor. AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel Güncel Haberler

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