Başakşehir'de İETT otobüsüne çarpan kamyonetteki 4 kişi yaralandı
Başakşehir'de bir kamyonet, İETT otobüsüne arkadan çarparak kazaya neden oldu. Olayda kamyonetteki 4 kişi yaralandı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Başakşehir'de durakta bekleyen İETT otobüsüne arkadan çarpan kamyonetteki 4 kişi yaralandı.
Şamlar Mahallesi İstiklal Caddesi'nde 34 UM 6623 plakalı kamyonet, Yeşil Çamlık Cami Durağı'nda bekleyen İETT otobüsüne arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, kamyonette bulunan 4 kişi yaralandı. Kamyonette sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel