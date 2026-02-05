Haberler

Başakşehir'de İETT otobüsüne çarpan kamyonetteki 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başakşehir'de bir kamyonet, İETT otobüsüne arkadan çarparak kazaya neden oldu. Olayda kamyonetteki 4 kişi yaralandı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Başakşehir'de durakta bekleyen İETT otobüsüne arkadan çarpan kamyonetteki 4 kişi yaralandı.

Şamlar Mahallesi İstiklal Caddesi'nde 34 UM 6623 plakalı kamyonet, Yeşil Çamlık Cami Durağı'nda bekleyen İETT otobüsüne arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonette bulunan 4 kişi yaralandı. Kamyonette sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu

Herkes ABD'den beklerken İran'dan sürpriz operasyon
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe ikinci yarıda yıldızlarıyla geri döndü

Geriye düşen Fenerbahçe yıldızlarıyla 3 puana ulaştı
Ne pide ne de hurma! Ramazan'ın gözdesi tezgahlarda

Ne pide ne de hurma! Ramazan'ın gözdesi tezgahlarda
Galatasaray'la da anılıyordu! Newell's Old Boys'un başkanından Messi açıklaması

Başkan gözünü kararttı: Messi'yi almak istiyoruz, görüştük
Sağanak sonrası Çeşme'de denizle kara birleşti

Kısa sürede koca şehir bu hale geldi
Fenerbahçe ikinci yarıda yıldızlarıyla geri döndü

Geriye düşen Fenerbahçe yıldızlarıyla 3 puana ulaştı
Galatasaray, Can Armando Güner'i kadrosuna kattı! İşte bonservis bedeli

Transferler üst üste! Sacha Boey'dan sonra bir imza daha
Bu tuvaletin manzarası sosyal medyayı salladı! Bilet kesilse saniyeler içinde tükenir

Bu tuvaletin manzarası sosyal medyayı salladı! Bilet kesilse tükenir