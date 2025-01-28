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Başakşehir'de İETT Otobüsleri Ve Beton Pompası Aracı İki Ayrı Kazaya Karıştı

Başakşehir'de İETT Otobüsleri Ve Beton Pompası Aracı İki Ayrı Kazaya Karıştı
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Başakşehir'de aynı cadde üzerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, İETT otobüsü ve bir beton pompası aracı çarpıştı. Kazalarda yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Cadde, kaza sonrası trafiğe kapatıldı.

Başakşehir'de aynı cadde üzerinde İETT otobüslerinin karıştığı 2 ayrı trafik kazası meydana geldi.

Sürücüleri öğrenilemeyen 34 TP 7430 plakalı İETT otobüsü ile 34 NA 5713 plakalı beton pompası aracı, Şahintepe Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'nde çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kazaya müdahale ettiği sırada aynı caddede 34 TP 7929 plakalı İETT otobüsü, önünde ilerleyen 34 LD 0360 plakalı İETT otobüsüne çarptı.

Kazalarda yaralananlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı. Ekipler, kazaya karışan İETT otobüsü ile beton pompası aracını olay yerinden kaldırdıktan sonra trafik normale döndü.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Görgü tanığı Halil Bulut, beton pompası aracının, önünde duran aracı geçmek isterken karşı yönden gelen İETT otobüsüyle çarpıştığını, arkadan gelen diğer İETT otobüsünün de duramayarak kazaya karıştığını anlattı.

Bulut, cadde üzerinde yokuşta araç durması ve yol bakımsızlığından dolayı zaman zaman kazalar olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel
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