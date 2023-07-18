Başakşehir'de Hurda Malzemelerin Bulunduğu Alan Yangınla Söndürüldü

İstanbul Başakşehir'de hurda malzemelerin bulunduğu boş alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın çevredeki otluk ve ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

İstanbul Başakşehir'de hurda malzemelerin bulunduğu boş alanda çıkan yangın söndürüldü.

Bahçeşehir 1. Kısım Çınarlı Caddesi'nin kenarındaki bir arazide hurda malzemelerin bulunduğu boş alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

İtfaiye görevlilerinin müdahale ettiği yangın, çevredeki otluk ve ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.