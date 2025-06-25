Başakşehir'de Hırsızlık Olayında 950 Bin Lira Çalındı

Başakşehir'de Hırsızlık Olayında 950 Bin Lira Çalındı
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Başakşehir'de bir iş yerinden kasa çalmaya çalışan şüpheliler, kasayı açamayınca dışarı taşıyarak çalıntı araçla kaçtı. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

BAŞAKŞEHİR'de iş yerine giren şüpheliler, açamadıkları kasayı dışarı taşıyarak geldikleri çalıntı otomobile yükleyip kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken yakalanan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başakşehir Mahallesi, Süleyman Çelebi Caddesi'nde 7 Mayıs'ta meydana gelen olayda iş yerine giren hırsızları, içerideki kasayı açamayınca taşıyarak dışarı çıkarıp, geldikleri çalıntı otomobile yükleyerek kaçtı. Polis, iş yeri sahibi T.Y.'nin şikayeti üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken kasanın içinde 950 bin lira, 20 bin dolar, 10 bin Euro ve 2 adet bilezik bulunduğu belirlendi. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, silahlı bir şüphelinin iş yerinin önünde durduğu, diğer şüphelilerin ise kasayı taşıyarak dışarı çıkardıkları görülüyor. 4 şüphelinin kasayı çalıntı araç plakası takılmış otomobilin bagajına koyarak hızla olay yerinden kaçtığı anlar kameralara yansıyor.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda kimlikleri belirlenen şüphelileri yakalamak için Esenyurt ve Başakşehir'de tespit edilen evlere operasyon yapıldı. Polis, şüpheliler Ş.Y.(22), Ş.Y. (21) ve R.K.(23)'yı gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ile uyuşturucu madde ve uyuşturucu haplar ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden R.K'nın daha önceden 9 suç kaydı bulunduğu ayrıca 12 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Soruşturmada şüphelilerin Suadiye'de bir kuyumcudan hırsızlık yapmaya çalıştıkları ancak başarılı olmadıkları belirlendi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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