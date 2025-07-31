Başakşehir'de Havaya Ateş Açan Kişi Gözaltına Alındı

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İstanbul'un Başakşehir ilçesinde av tüfeğiyle havaya ateş açan C.A. isimli kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay sonrası yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlenen C.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Başakşehir'de av tüfeğiyle havaya ateş eden kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güvercintepe Mahallesi Osmanlı Caddesi'nde bir kişinin elinde tüfekle yürüyerek havaya ateş açtığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Kimliği belirlenen C.A, polis ekiplerince olayda kullandığı av tüfeğiyle yakalandı.

Alkollü olduğu tespit edilen C.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
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