Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başakşehir'de hastanede çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin 4 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Başakşehir'de hastanede çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin 4 şüpheli yakalandı

İstanbul Başakşehir'de hastanede çıkan ve bir kişinin bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Başakşehir'de hastanede çıkan ve bir kişinin bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Başakşehir'deki bir hastane girişinde 21 Ocak Cumartesi günü çıkan ve bir kişinin bıçakla yaralandığı kavgayla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, olayın yaklaşık 15 gün önce Güvercintepe Mahallesi'nde çıkan kavgaya karışan gruptakilerin hastanede karşılaşmaları üzerine çıktığı belirlendi.

Bunun üzerine hareket geçen ekipler, kavgaya karıştıkları tespit edilen R.B, S.B, O.B. ve F.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Başakşehir İstanbul Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title