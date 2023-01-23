Başakşehir'de hastanede çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin 4 şüpheli yakalandı Güncel Haberler İstanbul Başakşehir'de hastanede çıkan ve bir kişinin bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Başakşehir'de hastanede çıkan ve bir kişinin bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Başakşehir'deki bir hastane girişinde 21 Ocak Cumartesi günü çıkan ve bir kişinin bıçakla yaralandığı kavgayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, olayın yaklaşık 15 gün önce Güvercintepe Mahallesi'nde çıkan kavgaya karışan gruptakilerin hastanede karşılaşmaları üzerine çıktığı belirlendi. Bunun üzerine hareket geçen ekipler, kavgaya karıştıkları tespit edilen R.B, S.B, O.B. ve F.B'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak: AA / Güncel Başakşehir İstanbul Güncel Haberler

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