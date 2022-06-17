Başakşehir'de hemşireyi darbeden 4 sanığın yargılanmasına devam edildi

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde, 24 yaşındaki hamile hemşireyi darbettikleri gerekçesiyle 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Küçükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Aycan Koçyiğit, Rıdvan Koçyiğit ve Hüseyin Koçyiğit ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Beytullah Yolcu, olayın meydana geldiği hastanede tıbbi sekreter olarak görev yaptığını ve sanıkları tanımadığını söyledi.

Kan alma yerinde hemşire müşteki Gülhan D. ile kendisinin bulunduğunu, hastalardan birinin kalkmak için müştekiden yardım istediğini belirten Yolcu, Gülhan hemşirenin de başka bir hastayla ilgilendiğini ve böyle bir görevi olmadığını söylediğini anlattı.

Hastanın sonrasında söylenerek odadan çıktığını dile getiren Yolcu, şöyle devam etti:

"Odanın dışında bir kadın, 'Kan veren hastayı kim sinirlendirdi?' diyerek, bu kişiyi işinden attıracağını söyledi. Bir süre sonra kan veren hasta bayıldı. Müdahale etmeye gittik. Sonrasında doktor geldi. Beş dakika bekledikten sonra bayılan kişiyi odaya aldık. Aycan Koçyiğit'in elinde poşet vardı. Diğer bayanda da poşet vardı. Aycan Koçyiğit, Gülhan hemşireye hitaben 'Adını ver, seni işten attıracağım.' dedi. Aycan Koçyiğit, elindeki ayranı açarak, müştekiye fırlattı. Ben engel olmaya çalıştım. Daha sonra Aycan Koçyiğit saldırmadı. Diğer kadın saldırdı. Ancak nasıl saldırdığını görmedim. Sonra Rıdvan Koçyiğit'in müştekiye yumruk attığını gördüm. Hüseyin Koçyiğit müştekiye 'Terbiyesiz' dedi. Bu sırada hemşire yere düştü. Oradaki bir hemşire 'Hamile, vurmayın.' dedi. Gülhan, yere düştükten sonra 1-2 kişinin vurduğunu gördüm ama kim olduklarını görmedim."

Söz alan sanık Rıdvan Koçyiğit, "Benim kendi eşim de hamile. Bir kadına nasıl tekme atabilirim? Ben tekme tokat saldırdıysam neden çocuk düşmedi?" dedi.

Diğer 2 tutuksuz sanık da tanığın aleyhte olan beyanlarını reddetti.

Mahkeme, müşteki Gülhan D'nin hamileliği ile ilgili raporların ilgili hastanelerden istenmesine karar verdi. Bu belgelerin geldikten sonra müştekiyle ilgili rapor hazırlanması için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde görevli hemşire müşteki Gülhan D'nin 16 Ocak'ta kan alma merkezinde görev yaptığı, aynı gün 22.00 sıralarında G.A. isimli hastanın kan alma işlemini bitirip başka bir hastanın trombosit alma işlemine başladığı ifade ediliyor.

Müşteki hemşirenin başka bir hastanın işlemini gerçekleştirdiği esnada hasta G.A'nın müştekiye "Kalkabilir miyim?" dediği, müştekinin "Kendinizi iyi hissediyorsanız kalkabilirsiniz." demesi üzerine hastanın müştekiyi beklemeden koridora çıktığı ve ardından baygınlık geçirdiği aktarılıyor.

İddianamede, olaya müdahale eden doktor ile hemşirelerin hastayı tekrardan kan alma odasına götürdükleri ifade edilerek, hastanın yakınları sanık Aycan Koçyiğit'in müştekiye hitaben "Bana ismini ver, seni işinden edeceğim, sana göstereceğim." dediği, diğer sanık Hüseyin Koçyiğit'in ise müştekiye küfür ettiği kaydediliyor.

Müştekinin hasta yakınlarına karşılık vermediği aktarılan iddianamede, sanıklardan Nurcan Koçyiğit'in hemşire Gülhan D'nin saçını çektiği ve sağa sola savurarak baş örtüsünü açtığı anlatılıyor.

İddianamede, sanık Hüseyin Koçyiğit'in "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" ve "hakaret", sanıklar Nurcan, Rıdvan ve Aycan Koçyiğit'in ise "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından ayrı ayrı 9 aydan 5 yıl 3 aya kadar değişen sürelerde hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyor.