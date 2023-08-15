Başakşehir'de Hafriyat Kamyonu Devrildi, Şoför Yaralandı

Başakşehir'de bir hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı ve devrildi. Kazada kamyonun şoförü yaralandı ve kamyonda sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan şoför hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.