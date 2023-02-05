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BAŞAKŞEHİR'DE HAFİF TİCARİ ARAÇLAR ÇARPIŞTI; 1 ÖLÜ 2 YARALI

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BAŞAKŞEHİR'DE HAFİF TİCARİ ARAÇLAR ÇARPIŞTI; 1 ÖLÜ 2 YARALI

BAŞAKŞEHİR Çam ve Sakura Şehir Hastanesi girişindeki kavşakta iki hafif ticari araç kaza yaptı.

BAŞAKŞEHİR Çam ve Sakura Şehir Hastanesi girişindeki kavşakta iki hafif ticari araç kaza yaptı. Kazada takla atan aracın içindeki Ferhat Abul hayatını kaybetti, aynı araç içindeki 2 kişi de yaralandı. Kaza sonrası kaçan sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kaza saat 08.00 sıralarında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi girişindeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre 34 FBE 182 hafif ticari araç şoförü kırmızı ışıkta geçerek 34 BGT 890 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada içinde 3 kişinin olduğu 34 BGT 890 plakalı hafif ticari araç takla attı. Kırmızı ışık ihlali yapan şoför de kaza sonrası olay yerinden yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri takla araç araçta sıkışan Ferhat Abul'u çıkardıktan sonra ilk müdahalede bulunan sağlık ekipleri 42 yaşındaki Abul'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ferhat Abul'un cansız bedeni morga kaldırıldı, aynı araç içinde bulunan 2 kişi de yaralandı. Kaçan sürücü polis ekiplerinin takibi sonrası yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Görüntü dökümü

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Takla atan araçtan görüntü

Kazaya karışan araçlardan görüntü

Polis ekiplerinin kaza yerinde inceleme yapması

Araçların çekiciye yüklenmesi


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Başakşehir Tragger Güncel Haberler

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