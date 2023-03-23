Başakşehir'de hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Başakşehir'de hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, kazanın ardından alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Başakşehir'de hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, kazanın ardından alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kayabaşı Mahallesi Arnavutköy yolunda Mesut B. idaresindeki 34 BLS 44 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Bilal B'nin kullandığı hafif ticari araca arkadan çarptı.
Mesut B'nin yaralandığı kazanın ardından otomobil alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki yangını söndürdü.
Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bir süre aksayan trafik, hafif ticari araç ile yangın sonucu kullanılamaz hale gelen otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.