Başakşehir'de göçük altında kalan işçi öldü - Haberler

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Başakşehir'de göçük altında kalan işçi öldü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Başakşehir'de göçük altında kalan işçi öldü

Serdar ALTINTEPE BAŞAKŞEHİR'de inşaat alanındaki kazı çalışması sırasında toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Serdar ALTINTEPE  BAŞAKŞEHİR'de inşaat alanındaki kazı çalışması sırasında toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Başakşehir Kayabaşı'nda inşaat alanındaki kazı çalışmalarında saat 11.00 sıralarında toprak kayması oldu. Salih Yazaydık isimli işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye sevk edildi. Salih Yazaydık'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.


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