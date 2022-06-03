Başakşehir'de göçük altında kalan işçi öldü - Haberler

Başakşehir'de göçük altında kalan işçi öldü
Demirören Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Serdar ALTINTEPE BAŞAKŞEHİR'de inşaat alanındaki kazı çalışması sırasında toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Serdar ALTINTEPE BAŞAKŞEHİR'de inşaat alanındaki kazı çalışması sırasında toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Başakşehir Kayabaşı'nda inşaat alanındaki kazı çalışmalarında saat 11.00 sıralarında toprak kayması oldu. Salih Yazaydık isimli işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye sevk edildi. Salih Yazaydık'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel