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Başakşehir'de Gazze İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

Başakşehir'de Gazze İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı
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Başakşehir Merkez Camisi avlusunda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Gazze Dayanışma Platformu üyeleri ve vatandaşlar, ikindi vaktinde bir araya gelerek dua etti ve sloganlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Başakşehir'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Başakşehir Merkez Camisi avlusunda bir araya gelen Gazze Dayanışma Platformu üyeleri ile vatandaşlar, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Halid Nebhan ile Gazze'de yaşamını yitirenler için ikindi vaktinde gıyabı cenaze namazı kıldı.

Namazın ardından katılımcılar, sloganlar eşliğinde Başakşehir Millet Bahçesi girişine yürüdü.

Burada, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Grup adına açıklama yapan İsmail Hamza Sevcan, Halid Nebhan'ın ölümüne üzüldüklerini belirterek, "Bu üzüntümüz İsrail ve yandaşları tarafından yanlış anlaşılmasın. Biz Halid amcamızın kurtulduğunu, bu dünya sürgününden kurtulduğunu biliyoruz. Allah şehadetini kabul eylesin." dedi.

İsrail'in sadece Filistin'le yetinmediğini vurgulayan Sevcan, "Lübnan'la yetinmedi. Suriye'deki Müslümanların altyapılarını da vurmak suretiyle azgınlık üzerine azgınlığını göstermektedir. Batı'nın vermiş olduğu dengesiz destek sebebiyle şımarmış olan siyonizm şunu bilmelidir. Kassam Tugaylarını da bitirseniz, Suriye'deki mücahitleri de bitirseniz Anadolu'dan çıkartacağımız akınlarla, sonunuzu bize gösterecek." dedi.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
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