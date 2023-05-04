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Başakşehir'de freni boşalan kamyon inşaat sahasına düştü

Başakşehir'de freni boşalan kamyon inşaat sahasına düştü

Güncel Haberler

Başakşehir'de freni boşalan hafriyat kamyonu, yaklaşık 10 metrelik yükseklikten inşaat sahasına düştü.

Başakşehir'de freni boşalan hafriyat kamyonu, yaklaşık 10 metrelik yükseklikten inşaat sahasına düştü.

Alınan bilgiye göre, Ziya Gökalp Mahallesi G-1017 Sokak'ta park halindeki 06 HA 6590 plakalı hafriyat kamyonunun freni henüz bilinmeyen bir nedenle boşaldı. Kontrolsüz şekilde hareket eden kamyon, sokaktaki inşaat sahasına girdi.

Kamyonun düştüğü yerde herhangi bir çalışan bulunmazken olay yerine ekip çağrıldı.

Ekipler, kurtarıcı vinç yardımıyla kamyonu inşaat sahasından çıkardı.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

Başakşehir Güncel Haberler

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