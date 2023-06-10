Başakşehir'de fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor
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Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Mehmet Kara - Güncel