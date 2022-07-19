Başakşehir'de evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı Başakşehir'de evden hırsızlık yaptığı belirlenen kişi gözaltına alındı. Başakşehir'de evden hırsızlık yaptığı belirlenen kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 9 Temmuz'da bir evden ziynet ve bir miktar para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Evin bulunduğu sitenin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi yakaladı. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğine götürülerek ifadesi alınan şüpheli Adem A. (28) işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin 53 suç kaydının bulunduğu ve 11 suçtan arandığı belirtildi. Öte yandan hırsızlık anı, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, şüphelinin eve giriş, çıkışı ve ardından sitenin duvarından atlayarak kaçışı görülüyor. AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel İstanbul Emniyet Müdürlüğü Başakşehir Güncel Haberler

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