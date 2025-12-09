Başakşehir'de kocasını öldüren sanık hakkında tahliye kararı

BAŞAKŞEHİR'de Yasin Avcı(45) eşiyle yaşadığı tartışma sırasında bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Serap Avcı, yıllardır şiddet görmesi sebebiyle kendisini savunduğunu belirtti. Mahkeme, Avcı hakkında meşru savunmada sınırın aşılması nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığına ve sanığın tahliyesine karar verdi.

Olay, 18 Nisan 2024 günü saat 03.00 sıralarında Başakşehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki bir sitenin 12'nci katındaki dairede meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen Yasin Avcı'nın eve girmesinin ardından çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Serap Avcı'nın bağırışlarını duyan yan komşu Serkan Mudak site güvenliğine haber verdi. Güvenlik görevlileriyle kapıyı çalan tanık, olayın ardından kendisine kapıyı elinde kanlı bir ekmek bıçağıyla açan Serap Avcı'yı gördü. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kavgada bıçakla ağır yaralandığı belirlenen Yasin Avcı kaldırıldığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Serap Avcı, emniyetteki ifadesinde uzun süredir eşinden psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü belirtti. Adli Tıp Kurumu'nca Yasin Avcı hakkında hazırlanan otopsi raporunda, Avcı'nın vücudunda 7 kesici-delici alet yarası bulunduğu, bunlardan karın sağ bölgesi ile sırt sol bölgesindeki iki yaranın ölümcül nitelikte olduğu belirtildi. Raporda, Avcı'nın kanında yüksek düzeyde alkol ve kokain tespit edildiği, ölümünün iç organ ve büyük damar yaralanmasına bağlı iç kanama sonucu meydana geldiği kaydedildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Avcı için 'Eşi Kasten Öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet istendi.

DURUŞMA BUGÜN GÖRÜLDÜ

Davanın karar duruşması bugün Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanık taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki görüşünde, sanığın olay günü meydana geldiği Adli Tıp Kurumu raporlarınca da sabit olan yaralanmasının haksız tahrike esas kabul edilmesi gerektiği, haksız filin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işlediği anlaşılmasında, 'Eşe Karşı Kasten Öldürme' suçundan yargılanması ancak tüm bu hususlar göz önüne alındığında 'Haksız Tahrik' verilerek indirim talep etti.

TAHLİYE OLDU

Duruşmanın sonunda mahkeme heyeti, Serap Avcı hakkında TCK 27/2 maddesinde yer alan meşru savunmada sınırın aşılması nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığına karar vererek tahliyesine karar verdi.