BAŞAKŞEHİR'DE ENGELLİLERE TEMSİLİ ASKER UĞURLAMASI

10-16 Mayıs Engelliler Haftası'na yönelik 'Temsili Askerlik Uygulaması' kapsamında ilçede yaşayan 5 engelli genç için Başakşehir Belediyesi, belediye binası önünde asker uğurlaması düzenledi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun da katılımıyla gençler davul zurna eşliğinde aileleri ile birlikte eğlendi. Eğlencenin ardından Başkan Kartoğlu, berat ve Türk bayrağını gençlere teslim ederek Hasdal Kışlası'na yolcu etti. Kışlaya varan gençler, üniformalarını giyerek yemin ettiler.