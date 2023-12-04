Başakşehir'de Dükkana Girmeye Çalışan Hırsızlar Minibüsten Züccaciye Malzemeleri Çaldı

Başakşehir'de bir dükkana girmeye çalışan 3 kişi, başka bir işyeri sahibinin durumu farkederek bağırması üzerine olay yerinden uzaklaştı. Kaçan şüpheliler Güvercintepe Mahallesi'nde park halindeki minibüste bulunan kolileri çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

BAŞAKŞEHİR'de bir dükkana girmeye çalışan 3 kişi, başka bir işyeri sahibinin durumu farkederek bağırması üzerine olay yerinden uzaklaştı. Kaçan şüpheliler Güvercintepe Mahallesi'nde park halindeki minibüste bulunan kolileri çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Ziya Gökalp Mahallesi'nde önceki gün sabah saat 07.00 sıralarında hafif ticari araçla gelen 3 kişi bir dükkanın önünde durdu. Dükkana girmeye çalışan şüphelilere aynı sokaktaki başka bir iş yerinin sahibi farkederek bağırdı. Bunun üzerine hırsızlar olay yerinden uzaklaştı. Güvercintepe Mahallesi'ne giden hırsızlar, park halindeki kapalı kasa minibüsün arka camını kırarak kapısını açtı. Minibüste koliler halinde bulunan züccaciye malzemelerini çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı