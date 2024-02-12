Başakşehir'de Düğünde Uzun Namlulu Tüfeklerle Ateş Açan 2 Kişi Gözaltına Alındı
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Başakşehir'deki bir düğünde uzun namlulu tüfeklerle havaya ateş açan 2 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada, olayda kullanılan silahlar ele geçirildi.
Başakşehir'de, bir düğünde uzun namlulu tüfeklerle havaya ateş açan 2 kişi gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Şubat'ta, Güvercintepe Mahallesi'ndeki bir düğünde uzun namlulu tüfeklerle havaya ateş açan kişilerin olduğu görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kimliklerini belirledikleri Y.K. ve S.A'yı gözaltına aldı.
Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada, olayda kullandıkları 2 tüfek ile 3 şarjöre el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından, 2 şüphelinin "genel güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.