Üye Girişi
Haberler

Başakşehir'de Düğünde Uzun Namlulu Tüfeklerle Ateş Açan 2 Kişi Gözaltına Alındı

Güncelleme:

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Başakşehir'deki bir düğünde uzun namlulu tüfeklerle havaya ateş açan 2 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada, olayda kullanılan silahlar ele geçirildi.

Başakşehir'de, bir düğünde uzun namlulu tüfeklerle havaya ateş açan 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Şubat'ta, Güvercintepe Mahallesi'ndeki bir düğünde uzun namlulu tüfeklerle havaya ateş açan kişilerin olduğu görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini belirledikleri Y.K. ve S.A'yı gözaltına aldı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada, olayda kullandıkları 2 tüfek ile 3 şarjöre el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, 2 şüphelinin "genel güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Başakşehir İstanbul Güvenlik Adliye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ogeday şampiyon oldu mu? Survivor Ogeday ne zaman şampiyon oldu? 13 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 13 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 13 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Sonbahar sözleri: Sonbahar ile ilgili sözler, en hüzünlü, anlamlı sonbahar mevsim sözleri! İstanbul'da sonbahar sözleri nelerdir? Şakak neresi? Şakak kemiği neresi? Şakak vücudumuzda nerede bulunur? Şakak ne tarafta bulunuyor? Üstte mi altta mı? İnorganik maddeler nedir, nelerdir? Organik ve inorganik maddelere örnekler! İnorganik maddelerin özellikleri nelerdir? Falda deniz kızı görmek ne anlama gelir? Falda deniz kızı görmek ne demek? Falda deniz kızı görmek iyi mi, kötü mü? Rüyada perde görmek ne anlama gelir? Rüyada tül perde görmek, rüyada beyaz perde görmek ne demek? Rüyada kırmızı ve yeşil perde görmek nedir? 13 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 13 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 8. yargı paketinde AF var mı, genel af çıkacak mı? 13 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Kayserispor - Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Kayserispor - Beşiktaş maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 12-13 Şubat hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title