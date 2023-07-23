Başakşehir'de düğün konvoyunda yolu kapatıp havaya ateş açan şahıs yakalandı

Başakşehir'de düğün konvoyu yapan bir grup, yolu trafiğe kapatıp havaya ateş açmıştı. Polis ekipleri tarafından yakalanan 20 yaşındaki şahıs, kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı.

Başakşehir'de düğün konvoyunda yolu kapatıp havaya ateş açan 20 yaşındaki şahıs polis ekipleri tarafından kullandığı silahla birlikte yakalandı.

Başakşehir'de dün öğle saatlerinde düğün konvoyu yapan bir grup, Metrokent alt geçidine geldiği esnada yolu trafiğe kapatmıştı. Düğün konvoyu yapan şahısların yolu kapatmalarının ardından havaya silah ile ateş açılmıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri havaya ateş eden B.E.A.(20) isimli genci kullandığı kurusıkı tabanca birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüpheli şahısın emniyetteki işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

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