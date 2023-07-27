- Başakşehir'de düğün konvoyunda trafiği engelleyen sürücülere ceza yağdı

İSTANBUL - İstanbul Başakşehir'de düğün konvoyu yaparak trafiği engelleyen sürücüler polis ekiplerince yakalanırken 8 sürücüye ayrı ayrı ceza yağdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde Başakşehir'de düğün konvoyu yaparak trafiği engelleyen davranışlarda bulunan 8 sürücü hakkında çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde Başakşehir ilçesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi üzerinde düğün konvoyu yaparak trafiği engelleyecek davranışlarda bulunan araç sürücülerinin M.Y.K., M.U.T., M.B.B., M.D., B.E.A., A.G., A.D. ve İ.P. isimli şahıslar olduklarını tespit etti. Tespiti yapılan şahıslar Sivil Trafik ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan 8 araç sürücüsüne ayrı ayrı olmak üzere, "Saygısızca araç kullanmak"tan 436 TL, "Taşıt yolu üzerinde duraklamak"tan 436 TL, "Yayaların trafiğin akışını engelleyecek davranışlarda bulunması"dan 436 TL olmak üzere 8 sürücüye toplamda 10 bin 464 TL cezai işlem uygulandı.