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Başakşehir'de Düğün Konvoyunda Silahlı Saldırı

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Başakşehir'de düğün konvoyunda bulunan 3 kişi, tabanca ve uzun namlulu silahla havaya ateş açtı. Olay anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BAŞAKŞEHİR'de düğün konvoyundaki araçlardan inen 3 kişi, tabanca ve uzun namlulu silahla havaya ateş etti. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Kayaşehir'de meydana geldi. Düğün konvoyunda bulunan araçlar, yol ortasında durdu. Araçlardan inen 3 kişi, uzun namlulu silah ve tabancalarla havaya ateş etmeye başladı. Silahlı kişiler, çevredekilere aldırış etmeden defalarca kere havaya ateş etti. Şüpheliler daha sonra olay yerinden uzaklaştı. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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