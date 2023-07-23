Başakşehir'de düğün konvoyunda silahla havaya ateş eden şüpheli gözaltına alındı

Başakşehir'de bir düğün konvoyunda yolu kapatarak kurusıkı tabancayla havaya ateş eden şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, adliyeye sevk edilecek.

Başakşehir'de, düğün konvoyunda yolu kapatarak kurusıkı tabancayla havaya açtığı belirlenen şüpheli, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Temmuz'da bir düğün konvoyunda yol kesip, silahla havaya ateş edildiğine ilişkin sosyal medya hesaplarında bazı görüntüler bulunması üzerine harekete geçti.

Yapılan incelemede, Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'nde meydana geldiği anlaşılan olayda havaya kurusıkı tabanca ile ateş eden şüphelinin B.E.A. (20) olduğu tespit edildi.

Kurusıkı tabanca ile beraber yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.