Başakşehir'de düğün konvoyunda halay çeken sürücülere ceza
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Başakşehir'de düğün konvoyunda trafiği durdurup yol ortasında halay çeken 8 sürücüye toplam 10 bin 464 lira ceza kesildi. İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine inceleme başlattı ve sürücülerin kimliklerini tespit etti. Sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince ceza uygulandı.
Başakşehir'de, düğün konvoyunda trafiği durdurup yol ortasında halay çeken 8 sürücüye toplam 10 bin 464 lira ceza kesildi.
İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, düğün konvoyu oluşturup trafiği durdurarak halay çeken kişilerin görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine inceleme başlattı.
Görüntülerden kimlikleri tespit edilen 8 sürücü belirlenen adreslerde yakalandı.
Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "saygısızca araç kullanmak", "taşıt yolu üzerinde duraklamak" ve "yayaların trafiğin akışını engelleyecek davranışlarda bulunmak" maddeleri gereğince toplam 10 bin 464 lira para cezası uygulandı.