Başakşehir'de düğün konvoyunda halay çeken sürücülere ceza

Başakşehir'de düğün konvoyunda trafiği durdurup yol ortasında halay çeken 8 sürücüye toplam 10 bin 464 lira ceza kesildi. İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine inceleme başlattı ve sürücülerin kimliklerini tespit etti. Sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince ceza uygulandı.