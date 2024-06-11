Başakşehir'de düğün konvoyuna ceza

Başakşehir'de düğün konvoyuyla yolu kestiği tespit edilen 9 sürücüye toplam 12 bin 420 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Ziya Gökalp Caddesi Hürriyet Bulvarı'nda bazı sürücülerin araçlarıyla trafiğin akışını engellendiğine yönelik görünütülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Araç plakaları üzerinden kimlik bilgileri belirlenen sürücülere M.Ö, C.A, B.A T.T, B.A, A.B, F.K, O.G. ve M.H'ye "kol ve grup halinde diğer araçların geçebileceği açıklık bırakmamak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 12 bin 420 lira para cezası kesildi.