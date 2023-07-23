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Başakşehir'de düğün konvoyu yapan grup silahla havaya ateş açtı

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Başakşehir'de düğün konvoyu yapan bir grup, yolu trafiğe kapatarak silah ile havaya ateş açtı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Başakşehir'de düğün konvoyu yapan bir grup, yolu trafiğe kapatarak silah ile havaya ateş açtı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Başakşehir'de dün öğle saatlerinde düğün konvoyu yapan bir grup, Metrokent alt geçidine geldiği esnada yolu trafiğe kapattı. Düğün konvoyu yapan şahıslar yolu kapatmalarının ardından havaya silah ile ateş açtı. Düğün magandalarının eğlenip havaya ateş ettikleri anlar aynı mevkiden geçen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Başakşehir Güncel Haberler

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