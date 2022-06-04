Başakşehir'de drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücü yakalandı - Haberler

Başakşehir'de aracıyla drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 12 bin 799 lira para cezası kesildi.

Sivil trafik ekiplerinin sosyal medyadan gerçekleştirdiği incelemede, 31 Mayıs'ta Süzer Caddesi'nde bir sürücünün aracıyla drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu tespit edildi.

İncelemelerde 34 EPS 461 plakalı aracı kullanan sürücünün Hamza A. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı.

Zanlıya drift yaptığı için 9 bin 125 lira, sürücü belgesiz araç kullandığı için de 3 bin 674 lira olmak üzere 12 bin 799 lira ceza kesildi.

Şüpheli Hamza A'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.