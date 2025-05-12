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Başakşehir'de Drift Yapan Sürücüye 46 Bin Lira Ceza

Başakşehir'de Drift Yapan Sürücüye 46 Bin Lira Ceza
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Başakşehir'de drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi ve ehliyeti 60 gün süreyle geri alındı.

Başakşehir'de, aracıyla drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sanal trafik devriyesi ekiplerince, 22 Nisan'da Başakşehir K-13 girişi üzerinde aracıyla drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye ait sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma yapıldı.

Çalışmada,? ?34 CBZ 053 plakalı aracın sürücüsü K.D. yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift atmak" maddesinden 46 bin 392 lira ceza verildi.

Sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınan K.D, hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesinden adli işlem yapılmak üzere Başakşehir Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
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