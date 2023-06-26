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Başakşehir'de drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza

Başakşehir'de drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza

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İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir Güngören Sanayi Sitesi'nde bir sürücünün aracıyla drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen ekipler, otomobil sürücüsü M.S'yi gözaltına aldı. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca 20 bin 342 lira ceza kesilen M.S'ye ayrıca, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan da adli işlem yapıldı.

Başakşehir'de drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir Güngören Sanayi Sitesi'nde bir sürücünün aracıyla drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, otomobil sürücüsü M.S'yi gözaltına aldı.

Karayolları Trafik Kanunu uyarınca 20 bin 342 lira ceza kesilen M.S'ye ayrıca, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel

Başakşehir İstanbul Güncel Haberler

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