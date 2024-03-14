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Başakşehir'de Döviz ve Ziynet Eşyası Çalma İddiasıyla Gözaltına Alınan 3 Kadın Serbest Bırakıldı

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Başakşehir'de bir evden yaklaşık 1 milyon 700 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyası çalındığı iddiasıyla gözaltına alınan 1'i yaşı küçük 3 kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin güvenlik kamerasına yansıyan asansörden binerek binadan ayrıldıkları görüntüler de bulunuyor.

Başakşehir'de girdikleri evden yaklaşık 1 milyon 700 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i yaşı küçük 3 kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, müşteki A.M.K.H'nin 4 Mart'ta evinden toplam değeri 1 milyon 700 bin lira olan 33 bin 600 dolar, 2 bin lira ve ziynet eşyasının çalındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin saha çalışmalarının ardından hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen şüpheliler Ş.U. (22), E.U. (24) ve yaşı küçük G.Ç, Zeytinburnu'nda yakaladı.

Sorgulamalarında şüphelilerden Ş.U'nun 97, E.U'nun ise 83 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, girdikleri daireden hırsızlık olayını gerçekleştirdikten sonra asansöre binerek binadan ayrılmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Başakşehir 3.Sayfa Güncel Haberler

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