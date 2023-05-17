Başakşehir'de döner bıçaklı kıskançlık krizi

Olay, dün saat 09.40 sıralarında Başakşehir Hürriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Bayram Doğan, sabah evden çıkan dini nikahla birlikte yaşadığı Sultan Bayram'ı takibe aldı. Sultan Bayram, Recep Demirok ile buluştu ve otomobiline bindi. Bayram Doğan, bunun üzerine motosikletle otomobili takip etmeye başladı. Doğan motosikletiyle, Hürriyet Bulvarı'nda Demirok'un kullandığı 09 FM 386 plakalı otomobilin önünü kesti. Doğan, yanında getirdiği döner bıçağıyla arabaya saldırmaya başladı. Doğan'ı gören Sultan Bayram, çevredekilerin yardımıyla arabadan inerek kaçtı. Doğan, Recep Demirok'un kaçmasına izin vermedi ve ona da döner bıçağıyla saldırdı. Sırtından ve boynundan yaralanan Demirok'u çevredekiler kurtardı. Bu sırada Bayram Doğan ise döner bıçağıyla arabayı parçalamaya devam etti.

ŞÜPHELİ KAÇTI YARALI HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

"ADAMI ZORLA ARABADAN ÇIKARTTI"

"TRAFİK POLİSİ GELDİ, O ARADAN KAÇTI"

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Tüm yaşananlar trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde elinde döner bıçağı olan Bayram Doğan'ın otomobilin arka camını parçaladığı, bir süre sonra otomobili orta refüje çektiği ve burada parçalamaya devam ettiği, çevredekilerin ikna çabalarına ise karşılık vermediği görüldü.