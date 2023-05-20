Başakşehir'de Diğer Sürücülere Zarar Vermemek İçin Kamyonu Devirdi

BAŞAKŞEHİR'de yokuş yukarı çıktığı sırada vitese geçmeyerek kaymaya başlayan hafriyat kamyonunun sürücüsü, diğer araçlara çarpmamak için direksiyon çevirerek kamyonu yan yatırdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Güvercintepe Mahallesi Gökdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 GLM 411 plakalı çakıl taşıyan hafriyat kamyonu şoförü Serdar Aytaç, yokuş yukarı çıkacağı sırada vitesi düşürmek istedi. Ancak kamyon vitesi geçmeyince kaymaya başladı. Aytaç, diğer sürücülere zarar vermemek için direksiyonu çevirerek kamyonu yan yatırdı. Kazadan Serdar Aytaç yara almadan kurtulurken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyondan dökülen yağ belediye ekipleri tarafından kapatıldı. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Serdar Aytaç, "5'inci viteste gidiyordum, 4'e düşeyim dedim vitese girmedi. Peşimizde seyir halinde insanlar vardı, aileler vardı, onlara vurmamak için makas yaptım. 'Bari insanları ezmeyeyim' dedim, ancak bu kadar kurtarabildim" dedi.