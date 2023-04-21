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Başakşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Başakşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

İstanbul Başakşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü araçta sıkışarak yaralandı.

İstanbul Başakşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü araçta sıkışarak yaralandı.

Kayabaşı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndan seyreden 34 JIL 43 plakalı otomobil, Başakşehir Şehir Hastanesi Kayabaşı sapağından dönerken kontrolden çıktı.

Otomobil önce kaldırıma, ardından çimenlik alandaki rögar kapağına çarparak devrildi.

Araç içinde sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarıldı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

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