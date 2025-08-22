Başakşehir'de Devrilen Kamyonet TEM Otoyolu'nda Trafik Yoğunluğu Oluşturdu
Başakşehir'de meydana gelen kamyonet kazası nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen kamyonet, uzun araç kuyruklarına neden oldu. Kazada şoför yara almadan kurtulurken, polis ekipleri trafiği kontrollü bir şekilde sağladı.
Başakşehir'de devrilen kamyonet nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.
TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyreden 64 NK 401 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada araç şoförü yara almadan kurtulurken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
Olay yerine gelen polis ekipleri, trafiği tek şeritten kontrollü şekilde sağladı.
Aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel