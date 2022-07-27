BAŞAKŞEHİR'DE DEVRİLEN BETON MİKSERİNİN ŞOFÖRÜ AĞIR YARALANDI - Haberler

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BAŞAKŞEHİR'DE DEVRİLEN BETON MİKSERİNİN ŞOFÖRÜ AĞIR YARALANDI

BAŞAKŞEHİR'de beton mikseri devrildi.

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BAŞAKŞEHİR'de beton mikseri devrildi. Araçta sıkışan şoför Sinan Gürsoy, ağır yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir çıkışında saat 09.00 sıralarında Sinan Gürsoy idaresindeki 73 FE 684 plakalı beton mikseri, yol kenarına devrildi. Gürsoy sürücü kabininde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Gürsoy'a ilk müdahaleyi sağlık ekipleri olay yerinde yaptı. Hastaneye kaldırılan yaralı şoförün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Başakşehir Marmara Güncel Haberler

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