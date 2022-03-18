Başakşehir'de devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı
AA - Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Başakşehir'de buzlu yolda kayarak devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de buzlu yolda kayarak devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kayaşehir 24. Bölge Bozcaada Caddesi'nde ilerleyen 34 DHS 732 plakalı hafif ticari araç, buzlanan yolda kaymaya başladı. Kaldırıma çarpan araç, yolun ortasında devrildi.
Sürücü ile yanındaki bir kişi, araçta sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.