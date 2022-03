BAŞAKŞEHİR'DE DEHŞET DAKİKALARI SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRISINA UĞRADI

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Kulağına 20 dikiş atıldı

Haber-Kamera Erol DEĞİRMENCİ İSTANBUL, (DHA)- BAŞAKŞEHİR'de, evinden otobüs durağına yürüyen Nazif Şenyiğit, sokaktaki köpeklerin saldırısına uğradı. Şenyiğit bir köpeğin ısırması sonucu kulağından yaralanırken, yaşananlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 24 Mart Perşembe günü sabah saatlerinde Başakşehir Bahçeşehir Mahallesinde bulunan bir caddede yaşandı. Evinden otobüs durağına yürüyen Nazif Şenyiğit, yol kenarındaki parkta bulunan 5 köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerin kovaladığı adam, dengesini kaybederek düştü. Bu sırada bir köpek, Şenyiğit'i kulağından ısırdı. Kanlar içinde kalan adamın imdadına bir sitenin güvenlik görevlisi yetişti. Eline aldığı sopa ile köpekleri kovalayan güvenlik görevlisi, daha sonra da durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından kulağından yaralanan Şenyiğit'i hastaneye kaldırdı. Kulağı neredeyse kopmak üzere olan Şenyiğit'e 20 dikiş atıldı. Yaşanan korkunç anlar ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

BELKİ DE BENİ PARÇALAYACAKLARDI

Yaşadığı dehşet dolu anları anlatan Nazif Şenyiğit, 'Otobüs duraklarına doğru ilerliyordum. Bir anda arka ve ön bölümden 5 köpek etrafımı sardı. Üzerime saldırdılar. Ben de geriye doğru çekilmeye çalıştım. Bu sırada ayağım takıldı ve düştüm. Bu sırada bir tanesi kulağımı ısırıp, kaptı. Sitenin bekçisi sesleri duyunca elinde sopayla dışarı çıktı. Köpekleri biraz kaçırdı. Tamamen panik halindeydim. Herhangi bir düşüncem yoktu. Tamamen canımı kurtarmaya çalıştım. Kendimi siteye atmaya çalıştım. Yere düştükten sonra herhangi bir direncim de kalmamıştı. Bekçi gelmeseydi belki de beni parçalayacaklardı dedi.

DOKTORUM KULAĞIMIN KOPMAK ÜZERE OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Her gün pansumana gittiğini ve kulağına 20 dikiş atıldığını söyleyen Şenyiğit, 'Kulağıma 20 dikiş atıldı. Aynı zamanda kuduz aşısı takibi de başlatıldı. Her gün pansumana gitmek zorundayım. Dikişlerin iyileşmesi biraz uzun sürüyor. Doktorum kulağımın kopmak üzere olduğunu söyledi. Her gün pansumana gidip, takip ediliyorum ifadelerini kullandı.