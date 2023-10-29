BAŞAKŞEHİR'DE CUMHURİYETİN 100'ÜNCÜ YILI COŞKUYLA KUTLANDI

Başakşehir'de, Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümü büyük coşkuyla kutlandı. Tebriklerin kabul edilmesi ile başlayan kutlamalar, Bahçeşehir Tören Alanı'ndaki gösteriler ile devam etti. Bahçeşehir'deki kortej yürüyüşüne ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Etkinliklere Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile yakılan Cumhuriyet meşalesi 100'üncü yaşına girdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Başakşehir'de çeşitli etkinlerle kutlandı. Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel olarak düzenlenen etkinlikler, Başakşehir Belediyesi Bahçeşehir Ek Hizmet Binası'ndaki tebriklerin kabul edilmesi ile başladı. Gün boyu devam eden etkinliklere ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Bahçeşehir Atatürk Anıtı'nda devam eden etkinliklere Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, siyasi partilerin temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende öğrenciler, şiirler okudu ve gösteriler gerçekleştirdi.

Başakşehir İstanbul Teknik Üniversitesi İsmail Dede Efendi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri koro halinde marşlar okudu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen '100. Yılında Cumhuriyet' konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini Başkan Kartoğlu'nun elinden aldı.

100'ÜNCÜ YIL COŞKUSU BAŞAKŞEHİR'İ SARDI

Havanın kararmasıyla birlikte Bahçeşehir Ek Hizmet Binası önünde toplanan ilçe sakinleri, marşlar ve meşaleler eşliğinde yürüyüşe başladı. Coşkuya evlerinin pencerelerinden eşlik eden Başakşehirliler, korteji alkışlar eşliğinde selamladı. Kortej yürüyüşüne Başkan Kartoğlu da katıldı.