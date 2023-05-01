Başakşehir'de Cinayet: Yabancı Uyruklu Kişi Başından Vurularak Hayatını Kaybetti

BAŞAKŞEHİR'de yabancı uyruklu kişi tarafından başından vurularak hayatını kaybeden Ada Uzkul'un cenazesi defnedilmek üzere memleketi Bitlis'e gönderildi.

Güvercintepe Mahallesi'nde dün saat 22.30 sıralarında yabancı uyruklu kişi aynı iş yerinde çalıştığı Ada Uzkul ile konuşmak için evinden dışarı çağırdı. Dışarı çıkan Ada Uzkul'u yanında getirdiği silah ile başından vuran kişi, daha sonra aynı silahla kendini de vurdu. Hastaneye kaldırılan Ada Uzkul yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kedini de vuran kişi de olay yerinde hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumunu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Uzkul'un cenazesi yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere memleketi Bitlis'e götürüldü.