Başakşehir'de çıkan yangında iki daire hasar gördü - Haberler

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Başakşehir'de çıkan yangında iki daire hasar gördü

AA - Güncel
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Başakşehir'de çıkan yangında iki daire hasar gördü

Başakşehir'de bir dairede çıkan ve üst kata da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Başakşehir'de bir dairede çıkan ve üst kata da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Güvercintepe Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki üç katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler üst kata da sıçradı. Apartman sakinleri hızla binayı boşalttı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangının, ateşle oynayan bir çocuğun eşyayı tutuşturması sonucu çıktığı belirtildi.

Her iki dairede hasara yol açan yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başakşehir'de çıkan yangında iki daire hasar gördü

Başakşehir'de çıkan yangında iki daire hasar gördü

Başakşehir'de çıkan yangında iki daire hasar gördü

AA / Güncel

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