Başakşehir'de Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Başakşehir'de bir iş yerinin 4'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangının, çorap üretimi yapılan bölümde açık unutulan bir makineden kaynaklandığı belirtiliyor. Olayda hiç kimse yaralanmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.

Başakşehir'de 6 katlı iş yerinin 4'üncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 13.30 sıralarında İstanbul Başakşehir'de bulunan bir iş yerinin 4'üncü katında çıktı. İddiaya göre, çorap üretimi yapılan bölümde açık unutulan makine nedeniyle yangın başladı. Alevleri fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinin 4'üncü katında hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
