Başakşehir'de çıkan yangın kontrol altına alındı

Başakşehir'de otluk alanda başlayıp ağaçların bulunduğu bölgeye sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İkitelli OSB Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi kenarında bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Başakşehir'in yanı sıra çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana ve içinde hurda araçların bulunduğu bölgeye de sirayet eden yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.