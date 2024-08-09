Başakşehir Fahrettin Paşa Camii'nde Filistin ve Şehitleri Anma Programı düzenlendi

Başakşehir Fahrettin Paşa Camii'nde, İsrail'in saldırılarını protesto etmek ve Gazze'ye destek vermek için "Filistin ve Şehitleri Anma Programı" düzenlendi.

Yaz Kur'an kursu öğrencilerinin katılımıyla yapılan programda ilahiler, oratoryo ve şiirler okundu.

Etkinliğe katılanlara, Filistin bayrağı renkleriyle süslenen masadaki karpuz, zeytin ve limon katılımcılara ikram edildi, siyah, beyaz, kırmızı ve yeşil balonlar gökyüzüne uçuruldu.

Fahrettin Paşa Camii İmam Hatibi Enes Abdurrahman Hibe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, programda Filistin, 1915 Çanakkale Zaferi ile 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'ndeki şehitleri andıklarını söyledi.

Hibe, çocukların dünyasında farkındalık için etkinliği yaptıklarını dile getirerek, Diyanet İşleri Başkanlığının 7 haftalık kursu kapsamında Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenen çocukların tüm şehitlere hatim yaptığını kaydetti.

Etkinlikte hatim duasının da yer aldığını belirten Hibe, Filistin'i simgeleyen sembollerle çocukların yüzüne çizimler yaptıklarını anlattı.

Hibe, çocuklardan "Oyuncağını Paylaş" projesi için topladıkları oyuncakları Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Filistin'e göndereceklerini ifade ederek, "Çocuk korosu kurduk. Doğu Türkistanlı 4 talebemiz vardı. Onlar, Filistin'in yanı sıra Doğu Türkistan'daki zulmü anlatacak şekilde şiirlerini okudular." diye konuştu.