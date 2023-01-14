Başakşehir'de bir polis memuru silahla yaralandı Güncel Haberler Başakşehir'de bir polis memuru, bir kişinin açtığı ateşle yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Başakşehir'de bir polis memuru, bir kişinin açtığı ateşle yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Güvercintepe Mahallesi Çalıkuşu Sokak'ta, dün akşam saatlerinde, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, 2 polisin bulunduğu araca ateş açtı. Saldırıda yolcu koltuğunda oturan polis memuru E.K. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru, gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Güncel Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür Başakşehir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Başakşehir'de bir polis memuru silahla yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.