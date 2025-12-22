Başakşehir'de banka çıkışında silahlı gasp girişimi
Başakşehir'de bir bankadan para çeken 3 kişiye silahlı gasp girişiminde bulunuldu. Saldırıya uğrayanlardan birinin silahla karşılık vermesi sonucu şüpheliler olay yerinden kaçtı. Olayda yaralanan olmazken, polis soruşturma başlattı.
Alınan bilgiye göre, İkitelli Mahallesi'nde bulunan bir bankadan para çeken 3 kişiye, banka çıkışı sırasında gasbetmek amacıyla silahla ateş edildi.
Saldırıya uğrayanlardan birinin silahla karşılık vermesi üzerine şüpheliler olay yerinden kaçtı.
Olayda yaralanan olmazken bölgeye polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında bir araca kurşun isabet ettiği anlaşıldı.
Polisin, kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.