Başakşehir'de bankadan para çeken kişiyi gasbeden 2 şüpheliyi vatandaşlar yakaladı

Başakşehir'de bankadan para çeken kişiyi gasbettiği iddia edilen 3 şüpheliden 2'si çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Bahçeşehir 2. Kısım Bankalar Caddesi'nde C.Ö, dün bankadan para çektikten sonra 3 şüphelinin saldırısına uğradı.

Müşteki C.Ö'nün montunun cebindeki parayı alan 3 şüpheli kaçtı.

Şüphelilerden T.Y. ve S.S. çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, olay sonrası yaşananlar ise bir kişinin cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin yakalandıktan sonra çevredeki vatandaşlar tarafından tutulması yer alıyor.